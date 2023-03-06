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НовостиЗдоровье6 марта 2023 9:11

В Красноярске коронавирусом заболели еще 114 человек

Статистику привел стопкоронавирус.рф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске коронавирусом заболели еще 114 человек

В Красноярске коронавирусом заболели еще 114 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 6 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 114 человек (сутки назад 113). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 432 147 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 108 пациента (в то время как день назад было 115 человек), а за все время – 419 618 красноярцев. То есть, число выздоровевших вновь уменьшилось.

За сутки госпитализировано 16 человека, что на 4 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 20 пациент. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 280 человек.