В Красноярске коронавирусом заболели еще 114 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 6 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 114 человек (сутки назад 113). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 432 147 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 108 пациента (в то время как день назад было 115 человек), а за все время – 419 618 красноярцев. То есть, число выздоровевших вновь уменьшилось.

За сутки госпитализировано 16 человека, что на 4 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 20 пациент. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 280 человек.