В Красноярске бывшего замначальника МВД отправили в колонию почти на 5 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшего замначальника МВД отправили в колонию почти на 5 лет. 6 марта в Красноярске суд признал его виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В начале 2020 года полицейский сообщил своему знакомому тревожную новость. Якобы обладает доказательствами того, что тот является мошенником. За 2,5 миллиона рублей сотрудник МВД обещал забыть о компромате. Обмануть приятеля не удалось, тот сам обратился к правоохранителям.

В отношении полицейского завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество». Центральный райсуд Красноярска приговорил его к 4 годам и 8 месяцам колонии. Кроме того, в течение трех лет ему запрещается работать в силовых структурах.