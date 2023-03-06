В Красноярском аэропорту у туриста изъяли духи и кофе на 800 тысяч рублей

Фото: пресс-служба красноярской таможни

В аэропорту Красноярска в багаже у прилетевшего из Таиланда туриста таможенники обнаружили большую партию духов и кофе. Товар, который по количеству и цене соответствует коммерческому, мужчина пытался провезти, не декларируя. Об этом сообщает красноярская таможня.

52-летний пассажир уложил в багаж 32 флакона духов и 220 упаковок натурального кофе. Общая стоимость такого «багажа» - почти 800 тысяч рублей.

При этом мужчина рассказал сотрудникам таможни, что перепродавать ничего не собирался. И кофе, и духи он вез в качестве подарков.

На щедрого туриста завели два дела, а «подарки» изъяли до решения суда.