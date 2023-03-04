В Красноярском крае дети рисуют, как лесные пожарные отстаивают тайгу у огня

Рисунок: Василиса Кузнецова

Считанные дни остались до старта голосования в конкурсе детских рисунков «Лес глазами детей». Это совместный проект Лесопожарного центра Красноярского края и медиагруппы «Комсомольская правда», который приурочен в Международному Дню лесов (отмечается 21 марта).

Партнеры проекта - Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех» и Иланское лесничество.

Сегодня на сайте «Комсомолки» на рисунках детей можно увидеть лес во всей его красоте и многообразии. Более того, дети рисуют отважных лесных пожарных, которые отстаивают сибирскую тайгу у огненной стихии. Так, Василиса Кузнецова изобразила, как они проливают кромку пожара из ранцевых лесных огнетушителей.

Таисия Швайкова нарисовала борьбу с огнем с воздуха и даже подробно описала цепь событий: «Произошло возгорание в лесной местности, загорелись деревья. Жители вызвали пожарную бригаду и огонь быстро потушили».

На рисунке шестилетней Дарьи Бердюгиной животные бегством спасаются от огня, а на помощь летит вертолет с десантниками-пожарными на борту.

Рисунок: Таисия Швайкова

Напоминаем, что работы на участие в конкурсе «Лес глазами детей» принимаются до 6 марта от детей из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет. С 7 по 15 марта– голосование. Итоги подведем с 16 по 17 марта.

Победителями станут 12 участников в трех номинациях:

- «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

- «Выбор партнера» - 6 рисунков, которые выберет генеральный партнер конкурса краевой Лесопожарный центр и партнер конкурса Иланское лесничество.

- «Выбор редакции «Комсомольская правда» - 3 лучших рисунка по мнению редакции КП.

Рисунок: Дарья Бердюгина

Церемония награждения победителей состоится 21 марта в Музее леса Красноярского края.

После объявления результатов конкурса, ребята и педагоги, направившие на конкурс их рисунки, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Заявки на участие принимаются на странице конкурса по ссылке.