Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня вечером, 6 марта, в Красноярске коммунальные службы будут менять оборудование. Для этого придется выключить подачу холодной воды более чем в 30 домах, в том числе в детских садах, гостиницах и музеях, сообщает центральная диспетчерская служба городского хозяйства.

Под отключение попадают следующие адреса:

- Вавилова, 25 (ТЮЗ), 25а, 25б (ПНС), 27,27а, 29 (ФМБА), 29а, 31

- Семафорная, 287, 293, 295, 299, 303 и 305 (детские сады)

- Тимошенкова, 81а, 87а (дет/центр), 115, 117, 119 (д/сад), 129, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 153, 155, 157, 159, 163, 165;

- Дубровинского 3 (ЦТП), 78а, 80 (гостиница), 82, 84 (музей); - Сурикова 3, 4, 6;

- Бограда 5;

- Урицкого 49 (д/сад);

- Пограничников 7а (адм.зд).

Отключение плановое. Воды в домах не будет ориентировочно с 14.00 до 18.00, по некоторым адресам завершить работы планируют к 19.00.