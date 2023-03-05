Жителей Красноярского края ждет один праздничный выходной посреди недели

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края, как и всех россиян, ожидает один праздничный выходной посреди предстоящей рабочей недели. Он связан с празднованием 8 марта – Международного женского дня.

Выходной день будет в среду, которая из-за выпавшего на нее праздника станет нерабочей.

Вторник, 7 марта, будет считаться предпраздничным днем, поэтому во многих организациях рабочий день будет сокращен на 1 час.

Отметим, что следующие праздничные выходные ожидают жителей региона и россиян только в мае.