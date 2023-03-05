В Красноярске Nissan проехал на красный, и врезался в пожарную машину, пострадали 4 человека

Фото: ЧП Красноярск

В центре Красноярска произошло серьезное ДТП. Nissan, проехав на красный сигнал светофора, врезался в пожарную машину «ГАЗель». Как сообщают в ГИБДД, пострадало 4 человека.

Фото: ЧП Красноярск

Все произошло утром 5 марта, на перекрестке Ленина и Диктатуры Пролетариата. Предварительно известно, что водитель легковушки Nissan нарушил правила – проехал перекресток на красный сигнал светофора. В это время пожарная машина со включенными специсигналами проезжала перекресток на моргающий зеленый. После столкновения пожарную машину чуть не завалило на левый бок, но она выстояла. Её откинуло вправо, она пролетела аж 3 полосы. Nissan же развернуло, он уехал влево и его вынесло за пределы проезжей части.

Фото: ЧП Красноярск

В ДТП пострадали оба водителя и по одному пассажиру в каждом авто. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.