Красноярский доброволец Владимир Виноградов погиб на СВО, спасая жизни своих сослуживцев

Владимир Виноградов фото: соцсети

Красноярский доброволец Владимир Виноградов погиб во время специальной военной операции на Украине, выполняя боевое задание и спасая жизни своих сослуживцев. 35-летнего героя не стало 17 февраля, информацию об этом «Комсомольской правде-Красноярск» подтвердили родные бойца.

Подробности гибели Владимира особо не раскрываются, известно, что во время очередного боевого задания, пожертвовал собой, чтобы его 15 сослуживцев смогли живыми выбраться из западни и завершить начатое. Бойцы не бросили Виноградова, вынесли его тело с поля боя, чтобы родные и близкие смогли проститься с ним и отправить героя в последний путь.

Владимир Виноградов ушел на СВО по собственному желанию в ноябре 2022 года, до того, как ему пришла повестка по мобилизации. Доброволец говорил о том, что это его долг, он идет отстаивать интересы Родины.

У 35-летнего героя дома остались жена и четверо детей.

Прощание с Владимиром Виноградовым состоится 6 марта в 14:00 на кладбище «Бадалык».

«Комсомольская правда» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего бойца.