В Ачинске трое парней-подростков устроили серьезную драку в парке из-за девушки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске трое парней-подростков от 15 до 18 лет устроили серьезную драку в парке Победы из-за девушки. Как сообщили в МВД, сотрудники полиции проводят проверку по этому случаю.

Парни наносили друг другу удары по лицу – все это попало на видео, которые обнаружили полицейские. Сотрудниками было инициативно зарегистрировано происшествие.

Как рассказал правоохранителям один из парней – били его двое его знакомых. Все произошло из-за девушки. Но в чем суть конфликта, пока непонятно. Может быть парень её обидел, а двое заступились, а может и наоборот.

Отметим, что ранее все трое в поле зрения полиции не попадали.