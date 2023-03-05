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НовостиПроисшествия5 марта 2023 3:31

В Ачинске трое парней-подростков устроили серьезную драку в парке из-за девушки

Проводится проверка
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске трое парней-подростков от 15 до 18 лет устроили серьезную драку в парке Победы из-за девушки. Как сообщили в МВД, сотрудники полиции проводят проверку по этому случаю.

Парни наносили друг другу удары по лицу – все это попало на видео, которые обнаружили полицейские. Сотрудниками было инициативно зарегистрировано происшествие.

Как рассказал правоохранителям один из парней – били его двое его знакомых. Все произошло из-за девушки. Но в чем суть конфликта, пока непонятно. Может быть парень её обидел, а двое заступились, а может и наоборот.

Отметим, что ранее все трое в поле зрения полиции не попадали.