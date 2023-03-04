В Хакасии сотрудники Росгвардии помогли 9-летнему школьнику вернуться домой

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Сибирский округ"

В Черногорске сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой ребенку. Мальчика, который стоял и плакал, они заметили на улице Максима Горького.

Когда они подошли к школьнику, то выяснили, что ему 9 лет и он заблудился, когда возвращался из школы. Ребенок не мог вспомнить дорогу домой, поэтому мужчины решили ему помочь.

Они выяснили, в какой школе учится мальчик, а потом позвонили его родителям. Росгвардейцы дождались, когда в учебное заведение приедет мама ребенка, и передали ей сына.