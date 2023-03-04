В Канске следователи выясняют обстоятельства драки между школьницами

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В Канске следователи выясняют все обстоятельства драки между девушками-подростками в одной из школ города. Участниц конфликта уже нашли, сообщает Следком по региону.

Конфликт произошел 3 марта и широко обсуждался в социальных сетях. В телеграм-канале под появившемся видео рассказали, что 14-летняя школьница напала на девочку из-за клетчатых штанов и изображения паука под чехлом, что в последнее время воспринимается как обозначение принадлежности к неформальному сообществу ЧВК «Рёдан».

Подросток объяснила, что просто смотрит аниме, однако школьница не стала ее слушать. В результате девочки подрались.

Следователям предстоит выяснить, что произошло в действительности и принять процессуальное решение.