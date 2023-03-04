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НовостиПроисшествия4 марта 2023 6:38

Из-за гололеда частично ограничено движение на трассе Красноярск-Енисейск

В ГИБДД советуют водителям оставаться дома
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошедший снегопад парализовал движение на трассах Красноярского края. Из-за гололеда дорогу в сторону Ачинска после поселка Памяти 13-ти Борцов перекрыли фуры, которые не могут подняться в гору. Видео появилось в телеграм-канале «ЧП Красноярск.

Подписчики рассказывают, что большегрузы образовали многокилометровую пробку.

Также из-за снега временно не будут ездить пассажирские автобусы по трассе Красноярск-Енисейск. Их вновь пустят после уборки снега с проезжей части и подсыпки опасных участков.

Ограничено с 13.00 движение и на автодороге «Красноярск-Енисейск» с 78 по 217 километр для водителей с категорией прав C и D. Впрочем, легковым автомобилям тоже советуют воздержаться от выезда на трассу, пока дорожная ситуация не стабилизируется.