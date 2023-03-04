Инспекторы ДПС довезли до красноярской больницы мужчину, которому стало плохо

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Инспекторы ДПС в Красноярском крае оказали помощь мужчине, у которого случился приступ хронического заболевания. За помощью к патрульным обратилась жена заболевшего, которая везла его в больницу, сообщает ГУ МВД по региону.

Женщина везла мужа в краевую больницу из Ачинска. По пути она решила обратиться за помощью к полицейским, которые дежурили на трассе в Емельяновском районе. Вместо того, чтобы вызвать и ждать скорую, они решили сами оперативно помочь мужчине. Его пересадили в патрульную машину и с мигалками и сиреной довезли до медицинского учреждения.

Сейчас здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает.