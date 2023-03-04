В Красноярске мужчина девять раз сбегал из магазинов с похищенным виски

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске полиции удалось задержать ранее судимого мужчину, который похищал из магазинов виски. Сейчас известно о девяти случаях, сообщает ГУ МВД России по региону.

В дежурную часть обратились сначала представители трех специализированных магазинов. Вор везде действовал по одной схеме: выбирал виски по цене больше тысячи рублей за бутылку и подходил с ним к кассе. Там он делал вид, что собирается расплатиться, после чего ждал, пока продавец отвлечется и сбегал с алкоголем.

Полиция задержала ранее судимого жителя Красноярска. Было установлено, что он причастен еще к 6 кражам. В общем он похитил алкоголя более чем на 10 тысяч рублей. Все бутылки он продал.

Как выяснилось, он похитил и продал телефон собственной 83-летней бабушки.

Решение суда мужчина будет ждать под стражей.