Красноярские бары и рестораны вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT Фото: Мария ЛЕНЦ

15 красноярских заведений общепита вошли в лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Так, на победу будут претендовать 0,75Please, Fresco, Mike & Molly, Tunguska, Свинья и бисер, #Истории, Bistrot de luxe home, Чешуя, Дзе, Хозяин тайги, Булгаков, Глас, Formaggi, Hello wine, Баран и бисер. Всего в лонг-лист премии вошли 500 заведений по всей стране.

В апреле 2023 года список уменьшится. Из 500 ресторанов и баров останутся 50 лучший, между которыми и будет разыграны призы. Победители определяются по регионам: Москва, Санкт-Петербург, Центр, Сибирь, Юг, Татарстан, Урал.

Напомним, что в 2022 году весь пьедестал почета среди заведений Сибири заняли красноярские рестораны.