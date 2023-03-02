Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 5:06

Красноярские бары и рестораны вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT

Всего – 15 заведений
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярские бары и рестораны вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT

Красноярские бары и рестораны вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 красноярских заведений общепита вошли в лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Так, на победу будут претендовать 0,75Please, Fresco, Mike & Molly, Tunguska, Свинья и бисер, #Истории, Bistrot de luxe home, Чешуя, Дзе, Хозяин тайги, Булгаков, Глас, Formaggi, Hello wine, Баран и бисер. Всего в лонг-лист премии вошли 500 заведений по всей стране.

В апреле 2023 года список уменьшится. Из 500 ресторанов и баров останутся 50 лучший, между которыми и будет разыграны призы. Победители определяются по регионам: Москва, Санкт-Петербург, Центр, Сибирь, Юг, Татарстан, Урал.

Напомним, что в 2022 году весь пьедестал почета среди заведений Сибири заняли красноярские рестораны.