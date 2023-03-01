Красноярского депутата Гольдмана оштрафовали за небрежное хранение карабина, из-за которого произошла перестрелка

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В Красноярске суд вынес приговор Роману Гольдману по делу о небрежном хранении оружия. Его карабин, «Сайга-410К», который хранился в заимке в Березовском районе, стал причиной убийства.

Как установил суд, Гольдман привез карабин с патронами на заимку в вертолете и оставил его под сиденьем. В какой-то момент Пьяный 24-летний рабочий повздорил с 43-летним коллегой – он схватил оружие и выстрелил в оппонента.

Раненый рабочий убежал на соседнюю заимку и попросил помощи у ее владельца – 71-летнего пенсионера. Он предупредил мужчину, что его преследователь, вероятно, заявится к ним с «Сайгой» наперевес. Так и произошло, но хозяин заимки оказался готов – когда рабочий стал ломиться в дверь, тот застрелил агрессора из «Мосинки».

С владельца карабина «Мосина» сняли обвинение в убийстве, придя к выводу, что имела место быть необходимая самооборона, хотя его также обвинили в незаконном хранении оружия. Гольдман тоже стал фигурантом дела о небрежном владении оружием – он допустил, что к его «Сайге» имели доступ посторонние.

Депутат вину не признал, но компенсировал причиненный потерпевшим вред. В итоге суд назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей. Будет ли Гольдман обжаловать приговор, неизвестно.

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В Красноярске завершено расследование в отношении Романа Гольдмана, обвиняемого в небрежном хранении оружия, повлекшее смерть человека. Все случилось 18 июля на заимке Гольдмана в Березовском районе. Пьяный 24-летний рабочий повздорил с 43-летним коллегой, взял карабин «Сайга-410К» с заряженными 5 патронами депутата и выстрелил в обидчика.