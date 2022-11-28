В Красноярске депутата Гольдмана будут судить за небрежное хранение огнестрельного оружия Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование в отношении Романа Гольдмана, обвиняемого в небрежном хранении оружия, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает СК по краю.

Все случилось 18 июля на заимке Гольдмана в Березовском районе. Пьяный 24-летний рабочий повздорил с 43-летним коллегой, взял карабин «Сайга-410К» с заряженными 5 патронами депутата и выстрелил в обидчика.

Потерпевшему удалось убежать к хозяину соседней заимки – 71-летнему мужчине, который оказался пострадавшему первую помощь. В этот момент к дому пенсионера прибежал ранее стрелявший парень. Он увидел хозяина жилища и направил в его сторону оружие.

Мужчина оттолкнул агрессора и закрыл дверь, но молодой рабочий пытался проникнуть внутрь. Тогда хозяин заимки достал незаконно хранившийся карабин «Мосина» и выстрелил в дверь, причинив нападавшему смертельное ранение.

Супруга погибшего не согласилась с прекращением уголовного дела в отношении ее мужа в связи с его смертью, поэтому он все так же обвиняется в хищении оружия, покушении на убийство и угрозе убийством.

Владельца соседней заимки обвиняют в незаконном хранении оружия. Обвинение в убийстве с него снято, следствие пришло к выводу, что здесь имела место необходимая самооборона. Романа Гольдмана же обвиняют в том, что он не обеспечил сохранность собственного оружия, в результате чего погибший смог легко выкрасть его. Однако свою вину депутат не признает.

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