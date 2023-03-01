В Красноярске ожидается аномальное потепление в первые дни марта Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в первые дни марта ожидается аномальное поведение. Об этом на пресс-конференции «Прогноз погоды и риски ЧС 2023» в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Так, до 3 марта в Красноярске будет держаться уверенная плюсовая температура. Днем возможно потепление до +10 градусов, ночью будет около +5-7 градусов. Затем грядет небольшое похолодание – до -3 градусов.

В целом же март ожидается достаточно теплым. При среднесуточной температуре марта в -4,9 градусов, в текущем году ожидается около -3,5 градусов.