Красноярцам пообещали теплый март с температурой до +10 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцам пообещали теплый март, в начале месяца возможно потепление до +10 градусов. На пресс-конференции «Прогноз погоды и риски ЧС 2023» в пресс-центре «КП-Красноярск» ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в Красноярске в марте 2023 года.

Каким был февраль 2023 года в Красноярске

Февраль оказался в пределах нормы. Первая половина была достаточно холодно, но после 16 февраля ситуация изменилась. Средняя температура составила -12,1 градус при норме -12,3. По выпавшим осадкам последний зимний месяц в Красноярске оказался в пределах нормы – при норме в 15 мм, результат составил 15,3 мм.

Единственная особенность – из-за антициклона первая половина февраля прошла практически без ветра, из-за чего часто вводился режим НМУ. Статус ветреного месяца подтвердился только во второй половине.

Каким будет март 2023 года в Красноярске

Март обещает быть теплее климатической нормы. Причем, пик тепла приходится именно на первые дни месяца. В дальнейшем ситуация выровняется, но в целом ожидается, что среднемесячная температура составит около -3,5 градусов при норме -4,9 градусов.

По осадкам в марте ожидается норма, либо чуть выше нее. Осадки ожидаются в виде снега, мокрого снега и дождя – в зависимости от погоды. При этом, март – это месяц, когда резко может, как потеплеть, так и похолодать. В целом март ожидается довольно ветреным.

Температурные скачки ожидаются даже на первой неделе месяца. До 3 марта ночью до +7 градусов, а днем возможно повышение температуры до +10. 4 марта ночью будет -3-4, днем – около -3 градусов. 5-6 марта похолодает до -5-10 градусов. Тепло вернется 7 марта – если ночь еще будет морозной, то днем потеплеет до +3-5 градусов. Сравнимые температуры ожидаются и в Международный женский день – 8 марта.