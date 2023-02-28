На экс-главу Березовки завели восьмое по счету уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

На бывшего главу поселка Березовка завели очередное уголовное дело. Оно стало восьмым по счету – в этот раз чиновника также обвиняют в превышении должностных полномочий. Сейчас он находится под домашним арестом.

По версии следствия, в 2017 году чиновник после заявления местного жителя продал тому земельный участок на 20 тысяч квадратов, причем сделал это по заниженной цене – всего за 15% от его кадастровой стоимости. Березовке был причинен ущерб на сумму в 90 тысяч рублей. Сам экс-глава свою вину по этому эпизоду не признал.

По предыдущим уголовным делам чиновник обвиняется в схожих эпизодах – он налево и направо распродавал муниципальную землю за бесценок. Отметим, что первое уголовное дело на него завели еще летом прошлого года, а в сентябре он сложил полномочия.