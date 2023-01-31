Бывший глава Березовки обвиняется в семи эпизодах распродаже земли

Бывший глава Березовки обвиняется в распродаже земли Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько месяцев назад на бывшего главу поселка Березовка заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Экс-чиновника подозревают в распродаже муниципальной земли. В ходе расследования несколько дней назад выявлено еще два преступного эпизода. В региональном следкоме рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что всего в настоящее время в производстве 7 эпизодов по 13 участкам.

По версии следствия в 2018 и 2019 году подозреваемый получил заявления от неких граждан передать им в собственность два земельных участка. Один – на 7,8 тысяч, второй - на 10 тысяч квадратных метров. Оба расположены в пределах поселка воле автодороги «Малый обход города Красноярска». Участки он продал, но всего за 15% от их кадастровой стоимости, получив всего 6 и 8 тысяч рублей. По той же схеме распорядился и другими участками. Ущерб бюджету поселка составил более 500 тысяч рублей.

Вину обвиняемый признал и 14 сентября 2022 года сложил свои полномочия. Сейчас он находится под домашним арестом.