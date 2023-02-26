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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 14:17

В Красноярском крае трех рыбаков едва не унесло на оторвавшейся льдине

Им повезло, что ее прибило к берегу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае трех рыбаков едва не унесло на оторвавшейся льдине

В Красноярском крае трех рыбаков едва не унесло на оторвавшейся льдине

Фото: Мария ЛЕНЦ

К северу от Красноярска, в Сухобузимском районе, трех рыбаков едва не унесло на оторвавшейся льдине. Как сообщает краевая служба спасения, все произошло сегодня вечером, 26 февраля.

- Произошел отрыв льдины с тремя рыбаками на акватории реки Енисей. В районе поселка Павловщина льдину прибило к берегу, рыбаки самостоятельно вышли на берег, в медицинской помощи не нуждаются, - передают спасатели.

Добавим, что из-за теплой погоды лед некрепкий и выход на него – это необоснованный риск. И чем дальше, тем больше – синоптики прогнозируют теплую неделю. Спасатели настоятельно советуют воздержаться от такого удовольствия, как зимняя рыбалка, если это связано с риском.