В Красноярском крае трех рыбаков едва не унесло на оторвавшейся льдине Фото: Мария ЛЕНЦ

К северу от Красноярска, в Сухобузимском районе, трех рыбаков едва не унесло на оторвавшейся льдине. Как сообщает краевая служба спасения, все произошло сегодня вечером, 26 февраля.

- Произошел отрыв льдины с тремя рыбаками на акватории реки Енисей. В районе поселка Павловщина льдину прибило к берегу, рыбаки самостоятельно вышли на берег, в медицинской помощи не нуждаются, - передают спасатели.

Добавим, что из-за теплой погоды лед некрепкий и выход на него – это необоснованный риск. И чем дальше, тем больше – синоптики прогнозируют теплую неделю. Спасатели настоятельно советуют воздержаться от такого удовольствия, как зимняя рыбалка, если это связано с риском.