В Красноярске раскрыли жестокое убийство 25-летней давности

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

В Красноярске раскрыли убийство молодой девушки, совершенное в 1997 году. Его жертвой стала 18-летняя студентка. Убийце на тот момент было лишь 15 лет – его удалось найти и задержать только сейчас, когда ему исполнилось уже 40 лет.

Как рассказали в СК, трагедия произошла 27 мая в лесополосе дендрария в Академгородке. Тело девушки обнаружил водитель автобуса. Прибывшие правоохранители установили, что некто изнасиловал жертву, после чего забил ее камнем.

Как оказалось, в роковой вечер девушка распивала в лесу спиртное вместе со своим знакомым – 15-летним красноярцем. Под действием алкоголя парень напал на девушку, изнасиловал, после чего принялся душить и бить камнем по голове и лицу. Девушка от полученных травм скончалась на месте.

Только в этом году криминалисты узнали о существовании свидетеля, который вывел их на подозреваемого. 16 февраля мужчина был задержан. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей.