Главную елку Красноярска и здание филармонии украсили блины и народные узоры

Фото: скриншот видео администрации Красноярска

В честь масленичной недели в Красноярске включили праздничную подсветку. Изображения блинов, солнышек и народных узоров украшает здание филармонии и елку в Татышев-парке, сообщает администрация города.

Полюбоваться на необычную подсветку можно будет с 21 по 26 февраля. Эффектнее всего праздничная иллюминация смотрится вечером.

Между тем саму Масленицу в краевой столице будут отмечать 24-26 февраля в каждом районе. Откроет праздник продовольственная ярмарка в Кировском районе, в сквере Энтузиастов.