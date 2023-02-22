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НовостиОбщество22 февраля 2023 4:43

Главную елку Красноярска и здание филармонии украсили блины и народные узоры

Необычная подсветка будет работать с 21 по 26 февраля
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео администрации Красноярска

Фото: скриншот видео администрации Красноярска

В честь масленичной недели в Красноярске включили праздничную подсветку. Изображения блинов, солнышек и народных узоров украшает здание филармонии и елку в Татышев-парке, сообщает администрация города.

Полюбоваться на необычную подсветку можно будет с 21 по 26 февраля. Эффектнее всего праздничная иллюминация смотрится вечером.

Между тем саму Масленицу в краевой столице будут отмечать 24-26 февраля в каждом районе. Откроет праздник продовольственная ярмарка в Кировском районе, в сквере Энтузиастов.