Программа мероприятий на Масленицу в Красноярске 24-26 февраля 2023 года: где поесть блины, куда сходить, ярмарки, проводы зимы

Программа мероприятий на Масленицу в Красноярске 24-26 февраля 2023 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро Красноярск будет отмечать последний праздник зимы. Рассказываем, где поесть блины, на какие ярмарки сходить и когда проводы зимы. Публикуем программу мероприятий на Масленицу в Красноярске 24-26 февраля 2023 года.

В текущем году Масленицу будут проводить на площадках в каждом районе, без какого-то отдельного центра. Красноярцам не обязательно ехать куда-то далеко, чтобы отметить праздник.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Афиша гуляний на Масленицу в Красноярске 2023

24 февраля 2023 года, четверг:

Откроет праздник Кировский район. В 10:00 часов в севере Энтузиастов на Красрабе, 120 стартует продовольственная ярмарка и ярмарка декоративно-прикладного искусства. В 12:00 часов начнется шествие с ряжеными, гигантскими блинами и медведями.

Эстафету празднования перехватит Железнодорожный район. С 12 до 16 часов на улице Железнодорожников, 10А пройдет фестиваль по керлингу среди дворовых команд. Поучаствовать можно, оставив заявку в районную администрацию по номеру: 221-26-32.

В 12:00 часов в Советском районе гуляния начнутся в Зеленой Роще. Так, у Дворца труда пройдет народная забава «Как теща зятя выбирала» В программе: уличные бои подушками, катание на лошадях и розыгрыш блинных сковородок.

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля 2023 года, пятница:

В сквере Чернышевского в Центральном районе установят ледяной столб высотой в 7 метров. На его вершине самых сильных и смелых горожан будут ждать призы: мультиварка, микроволновка, кухонный комбайн и набор посуды. Начало в 12:00 часов.

Для юных горожан пройдут веселые конкурсы, а еще во время «Блинного фестиваля» можно будет поесть традиционное масленичное лакомство.

В Свердловском районе мероприятия на Масленицу пройдут на Ярыгинской набережной в районе домов на Гладкова, 6-8. Здесь выступят музыкальные и танцевальные группы, а также народные состязания: перетягивание каната, сбивание блина, метание валенка, блинная эстафета. Закончится праздник флешмобов «Сибирский хоровод».

26 февраля 2023, суббота:

Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу 26 февраля Масленицу в Красноярске отметят в Октябрьском районе, а конкретнее на озеро-парке «Октябрьский» с 09:00 до 16:00. Здесь будет работать продуктовая ярмарка, в обед выступят творческие коллективы и пройдут конкурсы. А завершится все проводами зимы и сожжением чучела.

На восточной стороне «Татышев-парка» программа мероприятий стартует в 12:00 часов. Гостей ждут продовольственная ярмарка и концертная программа с конкурсами. Затем, в 16:00 гости праздника смогут попробовать покорить масленичный столб, а в 16:30 пройдут проводы зимы с сожжением чучела.

В Центральном районе на Площади Мира в 12:00 часов ждет скомороший балаган, тематические фотозоны в народном стиле, а также состязания по прыжкам в мешках и метанию блинов.

В микрорайоне Солнечный Советского района гуляния на Масленицу начнутся так же в 12:00 часов в парке Солнечная поляна. Здесь гости празднования увидят парад чучел и могут продемонстрировать свою удаль в метании валенков и перетягивании каната. А в агротерминале на Ястынская, 47/5 будет разыграно 10 продуктовых корзин и пройдет конкурс на лучшее чучело «Сударыня Масленица». Кульминацией же станет сжигание чучела.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Особняком стоят празднования масленицы в Ленинском районе Красноярска

В Ленинском районе гуляния пройдут 20 по 26 февраля 2023 года по следующим адресам:

- 20 февраля в 10:00 ДК имени 1 Мая;

- 23 февраля в 12:00 Малаховская, 2;

- 24 февраля в 19:30 Красраб, 57,57а и 57б;

- 26 февраля в 13:00 Астраханская, 26;

- 26 февраля в 15:00 Шевченко, 90.

Так, на ДК 1 Мая пройдет продовольственная ярмарка, горожане смогут попробовать кроме блинов и горячего чая, горожанам предложат плов, самсу и шашлыки. Остальные гуляния пройдут на дворовых площадках. Среди сюрпризов – цветной дым (имитация сжигания чучела).