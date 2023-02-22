В Красноярском крае мужчина заготовил «для себя» почти 30 килограммов марихуаны

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере» на мужчину, заготовившего «для себя» почти 30 килограммов марихуаны. Как рассказали в МВД, житель поселка Большая Ирба собирал наркотик в поле, неподалеку от своего дома.

Полицейские во время обысков обнаружили 8 больших мешков с сушенной травкой. Эксперты провели анализ и подтвердили, что содержимое – наркотическое вещество.

Сейчас мужчина находится под действием подписки о невыезде. Расследование продолжается.