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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 4:01

В Красноярском крае мужчина заготовил «для себя» почти 30 килограммов марихуаны

Он собирал дикорастущую коноплю возле своего дома
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере» на мужчину, заготовившего «для себя» почти 30 килограммов марихуаны. Как рассказали в МВД, житель поселка Большая Ирба собирал наркотик в поле, неподалеку от своего дома.

Полицейские во время обысков обнаружили 8 больших мешков с сушенной травкой. Эксперты провели анализ и подтвердили, что содержимое – наркотическое вещество.

Сейчас мужчина находится под действием подписки о невыезде. Расследование продолжается.