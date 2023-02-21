Для продолжения строительства аквапарка в Красноярске нужна государственная поддержка

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Во время отчета о результатах своей работы за 2022 год руководитель администрации Советского района Елена Ланина ответила на вопрос о строительстве аквацентра рядом с микрорайоном «Преображенский».

- Я связывалась с руководителем проекта. На объекте проведена канализация, подведено электричество и тепло. Так что он не законсервирован. Единственный вопрос, в который упирается строительство - финансовый, - рассказала Елена Ларина.

Сейчас идут переговоры с федеральным министерством экономики. Руководство рассчитывает на то, что с помощью государственных программ поддержки получится уменьшить кредитную ставку. Сейчас процент, который предлагают коммерческие банки, слишком велик.

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