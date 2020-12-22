Под аквапарк в Красноярске забили последнюю сваю. Фото: krasaqua.ru.

Для аквапарка в Красноярске забили последнюю сваю. Об этом рассказали представители компании-подрядчика. Всего под аквапарк забили 6 299 свай, их общая длина 123 305,48 метра. На последней строители поставили свои автографы.

Напомним, первый в городе аквапарк возводят в Советском районе – на пересечении улиц Шахтеров и 9 Мая. Работы начались в прошлом году. Запустить проект предварительно предполагается в 2024-м году.

По плану, в аквапарке Красноярска будет 15 горок, а также несколько площадок – для детей и взрослых (бани, сауны, бассейны, игровые зоны).

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