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НовостиОбщество21 февраля 2023 2:36

Участвующие в спецоперации на Украине красноярские сотрудники МВД получат единовременную выплату при ранении

Сумма зависит от тяжести травм
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Участвующие в спецоперации на Украине красноярские сотрудники МВД получат единовременную выплату при ранении

Участвующие в спецоперации на Украине красноярские сотрудники МВД получат единовременную выплату при ранении

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае организована единовременная выплата для сотрудников МВД, получивших ранение в ходе СВО на Украине. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Расширить краевой список участников специальной военной операции, получающих выплаты, поручил губернатор Красноярского края Александр Усс. Так, если ранее на нее могли претендовать только военнослужащие минобороны РФ, то теперь оформить выплату могут и сотрудники МВД.

Сумма выплаты та же, что и для контрактников и мобилизованных – 300-500 тысяч рублей. Ее размер зависит от тяжести полученных травм.