Раненым участникам СВО из Красноярского края выплатят от 300 до 500 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что дал поручение своему правительству проработать вопрос о дополнительных выплатах тем жителям региона, которые отправились в зону проведения СВО и получили там боевое ранение. Им предстоит серьезное лечение, реабилитация, поэтому им необходимо особое внимание. В зависимости от тяжести ранения выплата будет составлять от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Глава края подчеркнул, что важно помочь героям вернуться к нормальной жизни. Такая выплата станет дополнением к тому комплексу мер поддержки, которые уже действуют. Это и материальная поддержка семей, и бесплатное питание детей в школах, освобождение от транспортного налога, кредитные каникулы и многое другое.