Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 4:39

Раненым участникам СВО из Красноярского края выплатят от 300 до 500 тысяч рублей

Об этом сообщил губернатор края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Раненым участникам СВО из Красноярского края выплатят от 300 до 500 тысяч рублей

Раненым участникам СВО из Красноярского края выплатят от 300 до 500 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что дал поручение своему правительству проработать вопрос о дополнительных выплатах тем жителям региона, которые отправились в зону проведения СВО и получили там боевое ранение. Им предстоит серьезное лечение, реабилитация, поэтому им необходимо особое внимание. В зависимости от тяжести ранения выплата будет составлять от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Глава края подчеркнул, что важно помочь героям вернуться к нормальной жизни. Такая выплата станет дополнением к тому комплексу мер поддержки, которые уже действуют. Это и материальная поддержка семей, и бесплатное питание детей в школах, освобождение от транспортного налога, кредитные каникулы и многое другое.