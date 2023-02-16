Прокуратура устроила проверку крупной коммунальной аварии в Красноярске

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Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами серьезной коммунальной аварии на улице Куйбышева. Ранее там из-за порыва на сетях остались без холодной воды жители домов в Октябрьском и Железнодорожном районах. Ведомство организовало проверку инцидента.

По данным прокуратуры, после аварии оказалась частично отключена холодная вода по улицам Куйбышева, Прохоровой, Ачинской, Белопольского, переулку Отважный. Ведомство намерено дать оценку действиям гарантирующего поставщика, который занимается устранением аварии.

Отметим, что поврежденный участок ремонтируют специалисты «КрасКома». Из-за аварии дорогу в районе Куйбышева, 85 залило водой, которая частично замерзла и превратилась в ледяные накаты. В «КрасКоме» обещают после ремонта своими силами почистить дорогу.