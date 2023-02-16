В Красноярске из-за аварии холодной воды лишились десятки домов Фото: Мария ЛЕНЦ

16 февраля в Красноярске из-за коммунальной аварии холодной воды лишились жители домов в Октябрьском и Железнодорожном районах. Об этом сообщает «005».

В Железнодорожном районе произошла утечка на сетях, с 12:15 часов воды нет по адресам Куйбышева 85; Белопольского 2; Куйбышева 2-38, 23-73; Пороховой 7, 9; Ачинский 1-11; Отважный 2-12.

В Октябрьском районе произошла утечка на Попова, 76-80. Там идет чистка колодца. С 14:30 часов холодная вода отсутствует по адресам: 4-я Таймырская 4а; Пугачева, 2а к1, 2а к2, 2а к3; Седова 16; 2-я Камчатская 1-29; 3-я Камчатская 1-32; Ботаническая 8, 8а; 4-я Ботаническая; Попова 72-92; Седова 3-10.

На месте работают специалисты «КрасКома». В Железнодорожном районе воду обещают вернуть в 16:15, в Октябрьском – в 18:30. Более подробную информацию жильцы могут получить по телефону диспетчерской службы водоканала - 211-39-63.