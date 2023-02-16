Дело о получении взятки в размере 600 тысяч рублей бывшим замглавы Канска передали в суд

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В Канске передали в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города. Чиновник получил 600 тысяч рублей за список людей, которые нуждались в улучшении жилищных условий, сообщает прокуратура Красноярского края.

Как считает следствие, 600 тысяч рублей экс-заму передала риэлтор в период с 2015 по 2017 год. Женщина затем использовала этот список в своей деятельности и обманула 14 человек более чем на 13,5 миллионов рублей.

Помимо этого, в период с 2017 по 2018 годы, будучи уже главой города, мужчина перевел квартиру из спецфонда в фонд жилья социального найма и предоставил своему знакомому. Жилье тот потом приватизировал.

За превышение своих должностных полномочий чиновник может получить до 4 лет тюрьмы, за взятку – до 12 лет.

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