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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 4:32

В Красноярском крае в суд передали дело риелтора, которая обманула клиентов на 13,5 миллионов рублей

40-летняя женщина оформляла фиктивные договоры и забирала деньги себе
Татьяна ИЛЬИНА
Женщина почти два года обманывала потенциальных покупателей

Женщина почти два года обманывала потенциальных покупателей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело в отношении 40-летнего риелтора из Красноярского края передали в суд. Женщина почти два года – с ноября 2019 по октябрь 2021 года – предлагала жителям региона купить жилье по заниженным ценам, сообщает прокуратура региона.

С потенциальными покупателями «риелтор» оформляла фиктивные договоры купли-продажи на недвижимость, которой в действительности не имела права распоряжаться. На мошенническую схему попалось 14 человек. Они отдали женщине в общей сложности более 13,5 миллионов рублей.

После предварительного расследования дело вернули в следственный отдел для устранения многочисленных нарушений. Из-за них суд мог реабилитировать аферистку.

Сейчас все недостатки устранили. Риелтора ждет суд.