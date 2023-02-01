В Красноярском крае в суд передали дело риелтора, которая обманула клиентов на 13,5 миллионов рублей

Женщина почти два года обманывала потенциальных покупателей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уголовное дело в отношении 40-летнего риелтора из Красноярского края передали в суд. Женщина почти два года – с ноября 2019 по октябрь 2021 года – предлагала жителям региона купить жилье по заниженным ценам, сообщает прокуратура региона.
С потенциальными покупателями «риелтор» оформляла фиктивные договоры купли-продажи на недвижимость, которой в действительности не имела права распоряжаться. На мошенническую схему попалось 14 человек. Они отдали женщине в общей сложности более 13,5 миллионов рублей.
После предварительного расследования дело вернули в следственный отдел для устранения многочисленных нарушений. Из-за них суд мог реабилитировать аферистку.
Сейчас все недостатки устранили. Риелтора ждет суд.