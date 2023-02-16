Эксперт: портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%

В 2023 году объем классических пассивов физических лиц в российских банках увеличится на 5,9% и достигнет 38,78 трлн рублей. Дедолларизация сбережений продолжится, при этом вырастет интерес к вкладам в альтернативных валютах.

По оценкам ВТБ, за 2022 год объем классических сбережений физлиц в российских банках, включая вклады и средства на счетах, увеличился на 5,5% – до 36,62 трлн рублей. Депозитный портфель по рынку вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору, несмотря на вызовы прошлого года.

Аналитика рынка составлена на основе собственных данных банка и с учётом того, что собственный розничный портфель классических пассивов по итогам года также вырос, несмотря на то, что банк первым из крупных игроков попал под санкции в феврале прошлого года. Драйвером роста выступили классические депозиты, объем которых за год увеличился на 22%. Наиболее существенно выросли рублевые вклады.

В этом году рост объема пассивов физлиц в российских банках будет сопоставим с уровнем прошлого года. Валютный портфель розничных сбережений в России за год уменьшится на 8-9%.

«По нашим прогнозам, с учетом ожидания снижения инфляции до уровня 5–6% ключевая ставка в этом году может сохраниться в пределах 7-8%, что стабилизирует рыночную конъюнктуру на текущем уровне. Соответственно, ставки по срочным депозитам в рублях будут варьироваться в зависимости от срока размещения на уровне 8% годовых, наиболее высокая доходность будет обеспечена при размещении средств на 2-3 года. Несмотря на это, мы увидим рост спроса на вклады до 6 месяцев: сегодня мы фиксируем возвращение внимания клиентов к коротким и среднесрочным вкладам», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления банка.