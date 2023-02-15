В Красноярске почтили память воинов-интернационалистов

Фото: городская администрация

На памятных плитах мемориала выбиты имена красноярцев, которые погибли в Афганистане, Таджикистане, Нагорном Карабахе.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Следует подчеркнуть, что в этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Поэтому в 1994 году в Красноярске, благодаря собранным народным средствам, был открыт памятник воинам-интернационалистам. Авторами памятника стали скульптор Борис Мусат и архитектор Сергей Геращенко.

«Россия никогда не боялась протянуть руку помощи тем, кто нуждался в защите и поддержке. Неоднократно наша страна посылала своих лучших солдат в другие государства и регионы, чтобы предотвратить горькие последствия для их народов, ликвидировать угрозы нашей стране. Так происходило всегда на протяжении всей истории России. К сожалению, военные события всегда сопряжены невосполнимыми потерями. Память о подвигах наших земляков жива, пока мы о них помним», — сказал Вадим Войцеховский, первый заместитель главы города.

В церемонии приняли участие представители Правительства и Законодательного Собрания Красноярского края, администрации Красноярска и городского Совета депутатов, члены президиума Краевого Совета и городского Советов ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

«Мы глубоко чтим память обо всех воинах-интернационалистах. Достоинство и патриотизм – главные качества россиян, и современная история тому пример. Мы искренне признательны отцам, матерям, родным и близким, воспитавшим достойных граждан, с честью исполнивших свой интернациональный долг», — отметила Наталья Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов.

Почить память солдат пришли родственники погибших военнослужащих, делегации региональных организаций «Союз десантников Красноярского края», «Российский союз ветеранов Афганистана», «Инвалиды войны в Афганистане», «Боевое Братство».«Сейчас, с течением времени, понимаешь, что в Афганистане мы прошли через страшные события, вспоминать об этом до сих пор тяжело. Мы ежегодно встречаемся с нашими товарищами, вспоминаем погибших ребят. Мы всегда были командой и сейчас поддерживаем друг друга, помогаем во всём. И также постоянно выступаем в школах, рассказываем молодому поколению, как выполняли свой долг перед Отечеством», — рассказал Сергей Нестеров, заместитель руководителя Красноярской региональной организации «Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана».

Помимо представителей власти и общественных организаций, в торжественной церемонии приняли участие курсанты молодёжного военно-спортивного центра «Патриот» и Военно-инженерного института СФУ. Ребята несли почётный караул на мемориале, отдавая дань уважения погибшим солдатам. Стоит отметить, что центр «Патриот» был создан по инициативе красноярских десантников, пришедших домой с афганской войны. На сегодняшний день в центре работает Евгений Колеснев, участник военных действий в Афганистане.

«Это всегда большая ответственность – нести почётную караульную службу на таком мероприятии. Ветераны – хранители памяти о тех событиях, а память – это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем. И сегодня я очень рад, что могу заниматься воздушно-десантной подготовкой именно у Евгения Колеснёва», – поделился Алексей Очкин, курсант молодёжного военно-спортивного центра «Патриот».