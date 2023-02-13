Во вторник в Красноярске потеплеет до -9 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на День святого Валентина 14 февраля 2023 года порадует теплом. Прогноз составили в Гидрометцентре.

Так, в День влюбленных в Красноярске потеплеет до -9 градусов. Синоптики обещают небольшой снегопад и долгожданный ветер. Возможны порывы до 9 метров в секунду. Возможна даже метель.

Ночью заметно похолодает. Будет пасмурно и снежно, а температура составит около -20 градусов. В целом, погода будет благоволить прогулкам.

Напомним, что ранее стало известно, во сколько обойдется среднестатистическое свидание на День святого Валентина в Красноярске. Краевая столица вошла в топ самых дорогих городов по этому показателю.