Красноярск попал в топ-5 самых дорогих городов для свидания на 14 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск оказался одним из самых дорогих городов для свидания на День святого Валентина 14 февраля в 2023 году. К такому выводу пришел аналитический проект Tinkoff Data.

В расчете Tinkoff Romantic Index учитывалась сумма на ужин на двоих в кафе или ресторане, две поездки на такси, поход в кино и цветы. Так с помощью сервиса ETNA была спрогнозирована цена свидания на текущий год. В Красноярске сходить на свидание в День всех влюбленных в 2023 году стоит 5 802 рубля.

За год сумма увеличилась на 14%, в 2022 году такое свидание обошлось бы в 5 109 рублей. При этом с 2019 года индекс вырос на 35%.

Самыми дорогими городами для свидания оказались Москва (8 675 рублей), Санкт-Петербург (6 501 рубль) и Краснодар (6 485 рублей). Самым дешевым из крупных – Пермь (4 629 рублей).