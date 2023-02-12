Красноярцев предупредили о появлении воинственных глухарей на «Столбах». Фото: Надежда Гончарова

Красноярцев предупредили о воинственных глухарях, которых уже сейчас можно встретить в туристической зоне «Столбов». Специалисты нацпарка рассказали, что недавно птицы просто от души порадовали их своим видом. Такое впечатление, что глухари прекрасно понимают, что человека им на заповедной территории нечего бояться.

Напротив, они ведут себя, как хозяева – самцы не прячутся, а натаптывают тропки, обозначают так места будущих токовищ. Завидев человека, не прячутся «с глаз долой», как это бывало раньше, а наоборот, демонстративно смотрят в глаза и смело идут в атаку на нарушителя спокойствия. Привыкнуть к такому занимательному зрелищу попросту невозможно, - делятся ученые.

Желающие могут полюбоваться на глухарей, но имейте в виду: близко подходить не стоит - убежденный в своей правоте абориген не признает никакой конкуренции в своих угодьях.

Самое главное начнется позже, когда снег будет таять. Вот тогда будет «ток» с танцами, драками и спариванием. Пока что при большом снеге капалухи – самочки глухарей – не проявляют повышенного интереса к партнерам и спокойно кормятся в тайге.