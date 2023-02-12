Под Канском в крупном пожаре погибли 88 телят. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Под Канском, в селе Арефьевка, произошел крупный пожар в местном агрохозяйстве. Накануне, 11 февраля, там загорелось одно из помещений, где размещались телята. По информации регионального управления МЧС, сигнал на пульт диспетчера поступил в 16:40 по местному времени.

Учитывая, что здание телятника старое и деревянное, на место выехали четыре автоцистерны и 13 человек личного состава. Пожар был локализован на площади 700 квадратных метров через полтора часа. Однако на того, чтобы погасить огонь, ушла почти вся ночь. Окончательно огонь победили только в 5:01 утра. Сгорел весь телятник.

Изначально сообщалось, что погибли 250 голов. Однако при подсчете оказалось, что погибших в три раза меньше 88, было спасено 157 голов. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших среди работников хозяйства нет.