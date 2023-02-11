В Красноярском крае в пожаре погибли 250 телят. Фото: МЧС по краю

11 февраля в деревне Арефьевка Канского района произошел пожар в телятнике. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

По предварительным данным в огне погибло 250 телят, спасти удалось лишь 25 голов. Среди людей о пострадавших и погибших не сообщалось. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось спустя полтора часа после начала тушения – в 18:20 часов. Причину пожара выясняет дознаватель. В ликвидации огня участвуют 13 человек и 4 единицы техники.