Жители Красноярского края для зимнего отдыха все чаще выбирают российские горнолыжные курорты

По подсчетам специалистов количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Чаще всего любители зимнего активного отдыха выбирают новые направления – ездят в Мурманскую область, на Камчатку и Сахалин. Именно к таким данным пришли в МегаФоне, проанализировав трафик в период зимних каникул. Тенденция объясняется просто: во-первых, сократилось авиасообщение с европейскими странами, во-вторых, инфраструктура российских горнолыжных курортов активно развивается, поэтому люди стали обращать внимание на новые направления. Так, в этом году большой прирост туристов показал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Мурманской области – там турпоток вырос на 50%. Высокие показатели у «Альпины» и «Красной сопки» на Камчатке (47%) и «Горного воздуха» на Сахалине (37%).

Красноярцы в этом году катались на лыжах как в родном крае, так и выезжали на ближайшие популярные горнолыжные курорты. В своем регионе жители часто выбирали фан-парк «Бобровый лог». В течение зимы эти склоны сохраняют постоянный поток посетителей, в том числе и из других областей. Больше всего сюда приезжали из Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Читы и Якутии.

В соседних регионах самыми популярными местами для катания у красноярских лыжников и сноубордистов стали байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, а также кузбасский Шерегеш. Кроме того, в топовые локации также вошли горнолыжный комплекс «Благодать» в Белокурихе и «Манжерок» в Республике Алтай.

Если говорить об общероссийских показателях, то тут лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Отметим, что стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения и возможности делиться контентом, но и для обеспечения безопасности туристов. Именно поэтому российские операторы цифровых возможностей, в том числе МегаФон, уделяют большое внимание развитию устойчивой мобильной связи. Например, в прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».