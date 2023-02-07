В Красноярске благоустроят и расширят участок Красноярского рабочего

Примерно таким планируется сделать проспект им. газеты "Красноярский рабочий". Фото: администрация города

Масштабная реконструкция пройдет на участке Красраба протяжённостью около 450 метров. Об этом сообщает администрация Красноярска.

Проезжая часть от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до Предмостной площади будет расширена до трёх полос в направлении кольцевой развязки. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу.

Проспект им. газеты "красноярский рабочий" скоро должен преобразиться. Фото:администрация города

Кроме этого, в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован первый этап благоустройства пешеходного пространства вдоль проспекта: от центра творческого образования «Престиж» (пр. Красноярский рабочий, 168а) до улицы Навигационной.

Проспект им. газеты "красноярский рабочий" скоро должен преобразиться. Фото:администрация города

Там появятся прогулочные зоны с покрытием из асфальта и четырёх видов брусчатки, наружное освещение, газоны и малые архитектурные формы (скамейки, урны, выставочные стенды, качели). Живую изгородь пересадят.

Неработающее несколько лет кафе на одном из участков благоустройства находится в небезопасном состоянии. Будет начато судебное разбирательство об его сносе.