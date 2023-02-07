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НовостиОбщество7 февраля 2023 4:09

В Красноярске 7 февраля временно закрыт проезд по Перенсона в районе «Дома офицеров»

Ограничение связано с проведением панихиды
Татьяна ИЛЬИНА
Ограничение продлится до 15.00

Ограничение продлится до 15.00

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 7 февраля, в Красноярске с 6 утра закрыто движение по участку улицы Перенсона в районе «Дома офицеров». Ограничение продлится до 15.00, сообщает администрация города.

Проезд закрыт в связи с проведением гражданской панихиды для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Дорога будет недоступна для проезда от проспекта Мира до Карла Маркса.

Прощание пройдет с погибшим в зоне проведения специальной военной операции полковником юстиции Андреем Фризеном. Церемония начнется в 12.00.