В Красноярске 7 февраля временно закрыт проезд по Перенсона в районе «Дома офицеров»

Ограничение продлится до 15.00 Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 7 февраля, в Красноярске с 6 утра закрыто движение по участку улицы Перенсона в районе «Дома офицеров». Ограничение продлится до 15.00, сообщает администрация города.

Проезд закрыт в связи с проведением гражданской панихиды для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Дорога будет недоступна для проезда от проспекта Мира до Карла Маркса.

Прощание пройдет с погибшим в зоне проведения специальной военной операции полковником юстиции Андреем Фризеном. Церемония начнется в 12.00.