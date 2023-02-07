В Красноярске 7 февраля простятся с погибшим в СВО бывшим следователем

Андрей Фризен. Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске 7 февраля похоронят бывшего следователя СК Андрея Фризена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Церемония прощания с погибшим в зоне СВО полковником юстиций пройдет с 12:00 до 13:00 часов в Доме офицеров на Перенсона, 20. На прощании будут представители краевых властей, силовых структур региона, а также личный состав СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Похоронен бывший следователи будет на Аллея славы кладбища Бадалык. Напомним, что о гибели Андрея Фризена стало известно 2 февраля 2023 года.

В СК Фризен работал на должностях следователя, прокурора-криминалиста и следователя криминалиста. Ушел на пенсию по выслуге лет в 2019 году.