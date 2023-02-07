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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 3:55

Застрявших в наледи на Красноярском водохранилище автомобилистов эвакуировали спасатели

За сутки специалистам пришлось дважды выезжать на лед
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

В районе залива «Малая Дербина» спасатели за сутки дважды эвакуировали автомобилистов. Машины застряли в наледи, сообщает служба спасения Красноярского края.

Первый случай произошел 6 февраля. На льду оказались два транспортных средства. Спасатели на судне на воздушной подушке добрались до потерпевших и эвакуировали мужчину 1980 года рождения. Второй от помощи отказался.

Той же ночью в районе залива вновь застряли автомобили. На этот раз выручать пришлось мужчину 1979 года рождения.

Напомним, в крае работает 115 ледовых переправ и 37 автозимников. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют пользоваться ими и не выезжать на лед в несанкционированных местах.