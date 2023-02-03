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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:02

В Красноярском крае начали работать еще две ледовые переправы

Всего в регионе открыто 115 переправ
Татьяна ИЛЬИНА
Всего на территории Красноярского края открыто 115 переправ и 37 автозимников

Всего на территории Красноярского края открыто 115 переправ и 37 автозимников

Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края начали функционировать еще две ледовые переправы. Их общее количество в регионе теперь 115, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Переправы появились в районе Дудинки: одна через Енисей, вторая через реку Дудинка. Грузоподъемность машины должна быть не более 25 тонн.

Для движения по территории края можно воспользоваться и автозимниками – их открыто 37 штук.

При этом спасатели предупреждают водителей не переправляться там, где хочется, а пользоваться только официально действующими переправами.