Мужчину, который угнал такси с пассажиром в Красноярском крае, нашли по отпечатку пальца

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчину, который за несколько часов угнал два автомобиля в Березовском районе, полицейские нашли по восстановленному отпечатку пальца. Он оставил след на стекле первой машины, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Житель Сосновоборска, как выяснилось, поругался с женой и решил «почудить». Первый автомобиль он угнал около магазина, но далеко не уехал – опрокинулся в кювет. Авария мужчину не становила, и на трассе Красноярск-Железногорск он занял место ненадолго отлучившегося водителя такси. Не остановило его и то, что на заднем сиденье был пассажир.

Установить личность угонщика полицейским помог слабый след пальца. Эксперт-криминалист смог его восстановить, и по базе нашел совпадение.

Обе машины вернули владельцам, а самому угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.