В Красноярском крае мужчина угнал такси с пассажиром внутри

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В Березовском районе Красноярского края мужчина за несколько часов угнал две машины, причем в одной из них был пассажир. Личность дерзкого похитителя устанавливает полиция, сообщает ГУ МВД по региону.

Первую машину мужчина угнал в деревне Терентьево. Никаких сложных манипуляций с замком и ключами – он просто сел в открытый автомобиль, пока его законный хозяин ненадолго отлучился.

Через некоторое время машину нашли в кювете.

Фото: ГУ СВД России по Красноярскому краю

По версии следствия, тот же мужчина через несколько часов на 7 километре автотрассы Красноярск-Железногорск подыскал себе другой транспорт. На опубликованных полицией кадрах видно, как он спокойно подходит к припаркованному такси Honda Civic, из которого меньше минуты назад вышел водитель. Его даже не смутило, что на заднем сиденье находился пассажир.

Мужчина, сидевший в машине, рассказал полиции, что удивился, когда за руль сел другой водитель. На вопрос, что случилось, угонщик спокойно сказал, что теперь таксист он и даже помог достать из багажника сумку, когда пассажир попросил высадить его.

Полицейские выясняют личность человека, который попал на камеры, и просят позвонить по номерам 102 или 8-999-314-02-82 в случае, если он вам знаком.