В Ачинске гипермаркет «Лента» снял с реализации детское питание, в котором нашли «губку». Фото: т/г Дмитрия Горяева

Сеть гипермаркетов «Лента» оперативно отреагировал на инцидент, который произошел в Ачинске. Напомним, там женщина сняла на видео, как достала из упаковки детского питания предмет, некую субстанцию, напоминающую обычную губку для мытья посуды, и выжала ее. Специалисты Роспотребнадзора выехали с проверкой в гипермаркет, но там убрали всю продукции с витрины.

В компании прокомментировали, что действительно, сняли с реализации всю аналогичную продукцию сомнительного качество. И тут же начали работать с поставщиком товара. Все претензии будут направлены ему.

Если кто-то уже приобрел такой продукт с подобной консистенцией, необходимо обратиться в магазины, сотрудники уже предупреждены, примут его назад. В Роспотребнадзоре также готовы ответить на все вопросы по телефону горячей линии 8 (391) 226-89-50